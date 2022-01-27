Льготную ипотеку в России захотели расширить на вторичку

Льготную ипотеку в России могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой обратился в адрес премьер-министра правительства России Михаила Мишустина член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. С копией письма ознакомились «Известия».

Предложение о расширении льготной ипотеки касается тех населенных пунктов, в которых в настоящее время не появляются новостройки. Там граждане не могут воспользоваться господдержкой. Это ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки.

Предложение поддержали эксперты ОНФ и общественного совета при министерстве строительства, а также представители бизнеса.

«В целом стимулирование покупательской активности за счет льготной ипотеки на вторичном рынке может запустить множество положительных процессов. Потенциально это может привести и к стимулированию нового строительства за счет роста спроса», — отметил управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

В кабмине сообщили, что письмо направили для проработки в Минстрой и Минфин.

Согласно данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), в настоящее время строительство нового жилья не ведется в 812 городах из 1117, то есть без возможности воспользоваться льготной ипотекой остаются жители примерно 70% городов.