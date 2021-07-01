Льготную ипотеку продлили еще на один год

Правительство официально продлило программу льготной ипотеки. Купить жилье на новых условиях можно будет с 2 июля. Теперь ставка ипотеки будет составлять 7%.

Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Максимальная сумма кредита для всех регионов составит три миллиона рублей. Первоначальный взнос оставили на прежнем уровне — внести нужно не менее 15% от общей стоимости жилья.

Вместе с тем действие льготной программы «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. По этой программе взять кредит на покупку жилья можно под 6% годовых.

По семейной ипотеке максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов предельный размер кредита установлен в размере шести миллионов рублей.

С предложением продлить программу льготной ипотеки выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства накануне в ходе прямой линии отметил, что программа льготной ипотеки сыграла положительную роль. Такой возможностью воспользовались свыше 500 тысяч человек.