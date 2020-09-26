Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

Возможность иметь свой частный дом для граждан становится ближе. В России разрабатывается проект льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.

Как сообщает газета «Известия», сейчас аналогичные ставки зачастую выше на 1-3% и достигают 9-12% годовых. Ожидается, что после реализации программы процент опустится на 3-4 пункта.

Эксперты пояснили, что ипотека на строительство и покупку частных домов слабо развита в России. Не все банки готовы выдавать кредит, так как такие объекты сложно оценивать и страховать.

В правительстве разрабатывают проект, нацеленный на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. В рамках этой программы создадут банк типовых проектов частных домов, разработают ипотечные программы с более низкими ставками и усовершенствуют законодательную базу.

«После того, как программа будет разработана, ее направят на согласование в кабмин с просьбой выделить необходимые субсидии из бюджета», — рассказал руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Ранее стало известно, что в России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот. Процентная ставка нового типа льготной ипотеки будет варьироваться от 2 до 6% годовых.