Льготную ипотеку хотят продлить в России

Объем выдачи кредитов в России в 2020 году стал рекордным. Ажиотаж подогрела льготная ипотека под 6,5% годовых. Сейчас власти готовы пойти дальше и рассматривают вопрос продления программы для новостроек.

«В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова привела газета «Известия».

Жилищные кредиты на новостройки по ставке 6,5% выдаются с апреля 2020 года. Государство возмещает разницу между льготной и рыночной ставкой. Центробанк предпринял резкое снижение ключевой ставки — это сделало стоимость кредитов меньше. Как итог: только льготных ипотечных кредитов россияне набрали на триллион рублей. Но такой ажиотаж взвинтил цены на жилье — новостройки подорожали на 15%.

Эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости продления действия льготной ипотеки и возможного влияния такого шага на рынок. Некоторые из них считают, что спрос уже исчерпан. По мнению аналитиков, программу нужно корректировать, а именно продлевать только в тех регионах, где спрос еще недостаточный. Пока ударные темпы строительства сохраняются лишь в Центральном федеральном округе.

При этом накануне «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса поиска недвижимости сообщил, что рост цен на новостройки в 16 крупнейших городах России приостановился. Как указано, это произошло из-за снижения спроса.