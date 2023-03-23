Общество 23 марта 2023, 13:56 Льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать еще доступней Депутат Лантратова призвала правительство снизить ставку по ипотеке для многодетных до 2% piqsels

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Снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных с 6% до 2% предложила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила письмо с инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил сайт «Дума ТВ».

Программу продлили до 1 июля 2024 года. Семьи с двумя и более детьми младше 18 лет могут оформлять льготную ипотеку под 6% годовых на весь срок кредита, на Дальнем Востоке — под 2%. Депутат предложила изменить условия и снизить ставку по всей стране.

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«Считаю, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2%», — написала она.

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Всего в России живут около 1,7 миллиона семей с тремя и большим количеством несовершеннолетних детей, из них около 2,5 тысячи растят 10 и более детей.

В декабре кабмин выделил дополнительно более 362,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным многодетным семьям. В Госдуме начали обсуждать еще одну меру поддержки семей с тремя и более детьми, а заодно автомобильной промышленности — сертификаты на покупку машин.