Льготную ипотечную ставку предложили сделать дифференцированной

Президиум Совета законодателей, в состав которого входят главы законодательных собраний российских регионов, сенаторы и депутаты обсудят ситуацию с ценами на жилье. Они могут рассмотреть вопрос о введении дифференцированной льготной ставки.

«Участники обсудят вопросы ценообразования на рынке жилья в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования», — сообщили в Совете Федерации.

Во время заседания, как сообщила «Парламентская газета», сенатор Сергея Рябухин предложит палатам субъектов России применять дифференцированную ипотечную льготную ставку, которая будет зависеть от конкретного региона.

Программу льготной ипотеки в России продлили еще на год по ставке 7%. В результате перед обновлением программы вырос спрос на льготную ипотеку. Накануне изменений расход лимита почти превысил 100%.

В правительстве рассказали, что многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на строительство. Государство поможет погасить до 450 тысяч рублей семьям, в которых третий ребенок и последующий родились после 1 января 2019 года.