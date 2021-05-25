Кудрин предложил сократить программу льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки можно продлить на какое-то время в России. Но в дальнейшем ее необходимо сократить, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики», — привела слова Кудрина газета «Известия».

Глава Счетной палаты добавил, что в стране выросла стоимость жилья, а спрос стал опережать предложение. Он подчеркнул, что предложение нужно сбалансировать, например, с помощью предоставления большего числа разрешений на строительство.

«Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий», — заключил Кудрин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сейчас изучает вопрос об объемах и формате продления действия программы льготной ипотеки. Проработать такую возможность поручил президент страны. Кредиты на жилье в новостройках стали выдавать по ставке 6,5% с весны 2020 года.