Участие в программе льготной ипотеки предложили ограничить

В Счетной палате нашли объяснение росту цен на недвижимость в России. Его спровоцировал спрос, вызванный введением программы льготной ипотеки. Условия предоставления таких кредитов предложили скорректировать.

Специалисты ведомства составили отчет по итогам анализа программы. Документ опубликован на сайте Счетной палаты.

В 2020 году жилье на первичном рынке подорожало на 12%, по сравнению с предыдущим годом. В случае продления действия программы льготной ипотеки после 1 июля ведомство заявило о возможном внесении в нее изменений.

Программу Счетная палата предлагает ориентировать на россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Альтернативой могло бы стать однократное участие в ней, пишет РБК.

Условия семейной ипотеки, по мнению специалистов, тоже нужно скорректировать. В качестве примера ведомство предложило рассмотреть вариант снижения ипотечной ставки для семей, родивших третьего и последующего детей. Речь идет об уже действующих ипотечных кредитах в рамках программы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки продлят еще на год — до 1 июля 2022-го. Процентную ставку по ней повысят до 7%, а предельной суммой кредита установят три миллиона для всех регионов.