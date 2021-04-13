Льготное автокредитование расширят в России

Минпромторг России собрался выделить дополнительные деньги на льготный автолизинг и расширить категории льготного автокредитования. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться. <…> Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года», — приводит ТАСС слова министра на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Мантуров добавил, что Минпромторг сейчас вносит в правительство новую программу по льготным кредитам производителям запчастей для машин под 1% годовых с возможностью вернуть половину после начала производства.

Сейчас в России существует два вида льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели могут получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой отечественной машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей. В прошлом году Минпромторг расширил параметры этих льгот.