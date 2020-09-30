Льготников могут освободить от платежей за капремонт
Граждан, которым полагается компенсация оплаты капитального ремонта, могут просто освободить от этого платежа. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект, который внесен в Госдуму.
Такие льготы предусмотрены для инвалидов I и II групп, граждан старше 70, которые живут одни, детей-инвалидов и так далее.
«Законопроектом предлагается исключить компенсационный механизм предоставления указанных льгот», — говорится в пояснительной записке.
Этот пункт будет оплачиваться из бюджетных средств.