Льготников могут освободить от платежей за капремонт

Такие льготы предусмотрены для инвалидов I и II групп, граждан старше 70, которые живут одни, детей-инвалидов и так далее.

«Законопроектом предлагается исключить компенсационный механизм предоставления указанных льгот», — говорится в пояснительной записке.

Этот пункт будет оплачиваться из бюджетных средств.