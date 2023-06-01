Общество 01 июня 2023, 07:25 Льготники получат счета за ЖКУ со скидкой 50% «Известия»: россиянам, имеющим право на льготы, начнут приходить меньшие счета за ЖКУ РИА «Новости»

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Государство начнет компенсировать льготы на коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не потребителям. Таким образом, льготникам начнут приходить платежки за ЖКУ с меньшей суммой, сообщили «Известия».

Новое правило анонсировал Минстрой, оно начнет действовать не ранее следующего года. Субсидии людям выдадут в виде электронного сертификата. В зависимости от льготной категории россияне будут оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости. Реформа направлена на сокращение числа должников и упрощение помощи от государства.

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Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал Росреестру и Минстрою создать сервис для получения сведений из ЕГРН управляющими компаниями. Эта мера позволит УК работать с конкретными должниками за услуги ЖКХ. При этом для россиян могут ввести и дополнительную субсидию, чтобы компенсировать накопившиеся долги за коммунальные услуги и помочь им расплатиться.