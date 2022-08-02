Льготникам предложили отдавать невостребованное жилье

Купленное за счет государства невостребованное жилье захотели отдавать льготникам. С таким предложением выступил Минстрой, разработавший законопроект.

«Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, не востребованные гражданами, для обеспечения жильем граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства», — привели «Известия» слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.

В первую очередь речь идет о квартирах, которые покупали для военнослужащих. Некоторые помещения оказались невостребованными из-за переезда людей, а также их смерти и других причин. Недвижимость приобреталось в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Если законопроект одобрят, то во все пустующие квартиры смогут заселиться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, в которых растут дети с инвалидностью. Как заявляла Счетная палата, летом 2020 года насчитывалось 40 тысяч людей с инвалидностью и членов их семей, вставших в очередь на получение бесплатного жилья до января 2025 года. Специалисты отмечали, что при нынешних темпах на расселение всех людей может уйти порядка 20 лет.