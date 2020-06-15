Льготная сельская ипотека получит еще 2 млрд рублей из бюджета

В 2020 году российские власти утроят финансирование программы льготной сельской ипотеки. На нее выделят еще два миллиарда рублей. Проект признали крайне востребованным.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заметила, что льготная сельская ипотека стала популярна в первые месяцы ее введения. Ее слова привело РИА «Новости».

«Спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов», — подчеркнула Абрамченко.

По ее словам, именно поэтому объем финансирования программы решили увеличить втрое и выделить на нее дополнительные два миллиарда.

В Минсельхозе РФ сейчас реализуют программу комплексного развития села. В нее входят мероприятия, позволяющие создать на сельских территориях комфортную среду. Кроме того, они направлены на привлечение в села людей и повышение их уровня жизни. Программа предполагает в том числе выдачу льготной ипотеки. Максимальная ставка по ней равняется 3% годовых.

Выделение двух миллиардов, по словам Абрамченко, привлечет в программу больше кредитных ресурсов. А комфортное жилье смогут получить благодаря ей свыше 45 тысяч семей. Прогнозируемый общий объем кредитования на таких условиях составит около 120 миллиардов рублей. Площадь жилья при этом будет равняться четырем миллионам квадратных метров.

«Живую» меру поддержки граждан вице-премьер назвала особенно важной в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, она поможет развитию жилищного строительства. За ним власти ожидают «оживление экономической активности на селе и рост показателей занятости населения». Невостребованные земли, заключила Абрамченко, будут более активно использовать под строительство и сельскохозяйственное производство.