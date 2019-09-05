Ипотека 2% и двойные выплаты бюджетникам. Что предложил Путин для развития Дальнего Востока Подробнее

«Я считаю, что это достаточно удачная мера Правительства РФ с точки зрения того, что она, по крайней мере, позволит задержать там молодежь Дальнего Востока, которая в противном случае может просто уехать в европейскую часть России», — отметил Сафонов.

Тем не менее, по словам эксперта, общий эффект от введения льготной ипотеки будет зависеть от комплекса мер по развитию региона. Власти должны создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру и коммуникации. Только в таком случае получится полноценная программа развития Дальнего Востока, добавил Сафонов.

Ранее на Дальнем Востоке предложили запустить специальную ипотечную программу для молодых семей под 2% годовых, отметила «Парламентская газета». Она начнет действовать с 2019 года. Программа рассчитана на пять лет. Для этого необходимо значительно увеличить объемы строительства жилья, сделать его максимально доступным.