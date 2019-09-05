  • Льготная ипотека удержит молодежь на Дальнем Востоке — эксперт

    05 сентября 2019, 18:05

    Алена Макаренко

    Введение специальной ставки по ипотеке для молодых семей позволит удержать молодежь на Дальнем Востоке. Об этом «Экономике сегодня» рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
    Льготная ипотека удержит молодежь на Дальнем Востоке — эксперт

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    «Я считаю, что это достаточно удачная мера Правительства РФ с точки зрения того, что она, по крайней мере, позволит задержать там молодежь Дальнего Востока, которая в противном случае может просто уехать в европейскую часть России», — отметил Сафонов.

    Тем не менее, по словам эксперта, общий эффект от введения льготной ипотеки будет зависеть от комплекса мер по развитию региона. Власти должны создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру и коммуникации. Только в таком случае получится полноценная программа развития Дальнего Востока, добавил Сафонов.

    Ранее на Дальнем Востоке предложили запустить специальную ипотечную программу для молодых семей под 2% годовых, отметила «Парламентская газета». Она начнет действовать с 2019 года. Программа рассчитана на пять лет. Для этого необходимо значительно увеличить объемы строительства жилья, сделать его максимально доступным.