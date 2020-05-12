Льготная ипотека: плюсы и минусы. В каком банке максимально низкая ставка?

Сразу две хорошие новости для тех, кто хочет купить квартиру. Первая — в России официально стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки. Вторая новость — максимальная ставка всего 6,5% годовых.

МКБ снизил ипотечную ставку — до 5,9% годовых. И уже принимает заявки! Решение о снижении было принято, чтобы сделать условия программы максимально лояльными для заемщиков. А самое главное, что 5,9% годовых — абсолютно прозрачны, без каких-либо дополнительных условий.

«Правительство России и Центральный банк предпринимают все необходимые меры для поддержки граждан и пострадавших отраслей экономики в текущей экономической ситуации. МКБ внес и свой вклад. Для того чтобы сделать условия программы еще лояльней мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной Правительством ставки и предлагаем своим клиентам кредит на условиях 5,9% годовых без дополнительных условий. Ставка устанавливается на весь срок кредита. Подать заявку и получить одобрение банка можно как дистанционно, так и в офисах банка», — рассказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев/

Приобрести любое жилье по госпрограмме, увы, не получится. Во-первых, ограничена сумма кредита. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей кредит не должен превышать 8 млн рублей. Для остальных регионов — максимальная сумма до 3 миллионов. Зато ограничений по площади или стоимости самой недвижимости нет.

Оператор госпрограммы — государственная компания Дом.РФ. Именно она будет ежемесячно распределять средства федерального бюджета между банками и ипотечными агентами. Кстати по данным сайта «Дом.рф» программа действительно пользуется спросом. Менее чем за две недели после поручения президента, было подано почти 19 тысяч заявок и заключено около 2 тысяч кредитных договоров на 5 миллиардов рублей.

«В день мы получаем заявок более чем на 50 млн. рублей. Около 40% заемщиков рассматривают недвижимость в Москве, еще около 40% планируют покупку в Подмосковье, 20% приходится на Петербург и Ленинградскую область. Важно отметить, что режим самоизоляции никак не ограничивает доступ к ипотеке. Получить решение банка можно дистанционно», — добавил Игорь Селезнев.

Такая ипотека доступна только гражданам России, если кредитуются созаемщики, то оба должны иметь российский паспорт.

«Ипотека на сегодняшний момент занимает около 70% от всех сделок по купле-продаже недвижимости на рынке новостроек. Особенно это актуально для молодых семей, для тех клиентов, кто только выходит на поиски или сделки купли-продажи недвижимости, и в настоящий момент мы эти сделки можем проводить абсолютно спокойно дистанционно, даже с учетом открытия эскроу», — сказал директор по продажам ГК «ИНГРАД» Константин Тюленев.

Прежде чем воспользоваться даже самым выгодным предложением — рассчитайте собственные риски, а если уже твердо решили брать ипотеку — выбирайте проверенный банк с самой низкой ставкой.