Общество 27 декабря 2022, 01:02 ЛГБТ-пропаганду внесли в реестр запрещенного в интернете контента Правительство России внесло ЛГБТ-пропаганду в реестр запрещенного контента Роскомнадзора Unsplash

Читать 360tv в

В Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора внесены изменения, по новым правилам ЛГБТ-пропаганда стала основанием для попадания сайтов в перечень. Постановление кабинета министров опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденным изменениям, основанием для внесения страниц или сайтов в реестр стала пропаганда ЛГБТ, педофилии или смены пола. Изменения внесены в пункт о блокировке сайтов, размещающих информацию с порнографическими изображениями несовершеннолетних, наркотиках и психотропных веществах, способах самоубийства, изготовления взрывчатки и оружия.

Реклама

Пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды президент России Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года.

Реклама

Глава Русской православной церкви Кирилл на Епархиальном собрании Москвы выразил надежду, что одним законом власти не ограничатся и примут новые меры для ограждения людей от зла без нарушения традиционных прав и свобод. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что действовать надо не только запретами. Патриарх призвал продвигать традиционные семейные ценности через культуру и медиа.