LG прекратит выпускать мобильные телефоны

В понедельник стало известно, что южнокорейская корпорация LG Electronics уйдет с рынка мобильных телефонов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на отчет компании.

По предварительным причинам, решение связано с убыточностью бизнеса и высокой конкуренцией.

Источник издания сообщил, что компания хотела продать производство телефонов вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen. Но они не согласились. По данным агентства Yonhap, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году. В прошлом году их общая сумма составила 4,4 миллиарда долларов.

Еще в прошлом месяце, по данным Bloomberg, LG приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем. Позднее компания отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов в первом полугодии.

В начале зимы эксперты опубликовали рейтинг лучших Android-смартфонов в разных категориях. Среди них был складной смартфон LG Wing. Все дело в уникальном поворотном механизме. Однако самая продвинутая камера, по их мнению, оказалась у Huawei Mate 40 Pro+.