Лежаки, спасатели и социальная разметка. Как будут выглядеть пляжи Подмосковья после открытия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение снять ограничения на посещение пляжей в Подмосковье. С 15 июля на них ждут первых отдыхающих. «360» рассказывает, какие требования должны соблюдаться в местах отдыха у воды.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Александр Чупраков подчеркнул, что в местах отдыха у воды нужно обеспечить безопасность. Что касается купания, то его должен разрешить Роспотребнадзор.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас в Московской области отдыхают и взрослые, и особенно дети. Очень важно обеспечить безопасность, в том числе, организовать патрулирование», — отметил Чурпаков.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, на пляжах должны дежурить спасатели. В воде нужно поставить буйки и организовать специальное место для купания детей. Также необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом. Территории пляжей будут регулярно дезинфицировать, там поставят информационные щиты и сигнальную разметку.

Кроме того, на пляже должны быть скамейки, шезлонги, теневые навесы, урны, кабинки для переодевания. Разрешено открытие кафе, детских и спортивных площадок.

«На пляжах должна проводиться уборка мусора, окос травы, подсыпка песка, в случае если это необходимо, и обустройство спусков к воде», — отметили в пресс-службе Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной, с просьбами и жалобами на благоустройство пляжей каждый год обращаются местные жители. В частности, люди просят поставить бесплатные туалеты, запретить подъезд автомобилей к воде.

«Большинство этих вопросов можно решить оперативно и без дополнительного финансирования», — рассказала Звягина.

Всего в Подмосковье находятся 208 пляжей. На 114 из них можно купать, 94 — это зона отдыха у воды.

«На сегодняшний день у нас готовы 78 пляжей: у семи документы оформлены надлежащим образом, 33 — в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные — готовы к открытию не в полном объеме», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о подготовке Московской области к встрече с туристами.