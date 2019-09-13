«Левада-центр»: треть мужчин оправдали поступок сестер Хачатурян

Треть опрошенных мужчин считают оправданными действия сестер Хачатурян, которые убили своего отца за постоянные издевательства и домашнее насилие. Еще 31% считает их виновными, а 36% затрудняются ответить.

Среди женщин сестер поддерживает большее число респондентов — 47%. Всего 28% выступает против сестер, а еще 25% не стали высказывать свое мнение.

Россияне стали лучше относиться к Западу Подробнее

«Левада-центр» проводил исследование, посвященное домашнему насилию, с 22 по 28 августа 2019 года. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек от 18 лет. Выяснилось, что около 24% респондентов знают о случаях домашнего насилия в своем ближайшем окружении — в своей семье, а также у друзей или родственников. Еще 7% заявили, что наблюдали такие случаи в семье, в которой росли.

Всего 59% опрошенных уверены, что женщина должна обращаться в полицию, если муж ее ударил. Мужчины выбирали этот ответ реже, чем респонденты противоположного пола.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца. Его тело было найдено на лестничной площадке около его квартиры 27 июля 2018 года. Мнения общественности по этому делу разделилось: одни считают, что девушки совершили убийство в целях самообороны, не выдержав постоянных угроз и насилия со стороны отца. Другие обвиняют в убийстве по предварительному сговору и требуют наказать сестер по всей строгости закона.