Лев Симба, которого спас ветеринар из Челябинска, обрел дом в Танзании

Искалеченный львенок, которого буквально вырвал из рук живодеров челябинский ветеринар Карен Даллакян, наконец обрел свой дом в Танзании. Долгие месяцы животное находилось на лечении в Челябинске. Ему восстанавливали сломанные лапы, ребра и залечивали ссадины. Об этом написал ОТР.

Через несколько месяцев Симба смог сделать первые шаги и полностью восстановиться. Его судьба привлекла интерес зоозащитников и волонтеров по всему миру.

«Это мечта. Мечта любого зоозащитника, когда спасаешь животное, чтобы его судьба имела какое-то продолжение. Его проблемы со здоровьем дальше природа фактически долечит», — рассказал Даллакян.

Отыскать дом для льва было не так просто. Животному не всегда подходили условия и среда обитания. Но волонтерам удалось договориться с сафари-парком Kilimanjaro Animal в Танзании, где смогли приютить Симбу. Так лев смог вернуться в естественную среду обитания.

Для Симбы организовали специальный рейс. Все это время его сопровождал его спаситель и волонтеры.