Лев погиб в крымском парке «Тайган». Владелец животного намерен обратиться в суд

В крымском сафари-парке «Тайган» умер лев, рассказал владелец погибшего животного. По словам мужчины, это не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в сафари-парке «как в концлагере».

В интервью News.ru мужчина рассказал, что лев Алишка жил у него до двух лет, потом он принял решение перевести животное в «Тайган». Как отметил владелец льва, животному важно было жить на большой территории, а также общаться с самками.

Недавно лев погиб. По словам мужчины, Алишку «жестоко разорвал „прайд убийц“, который специально натравливается на молодых львов ради развлечения посетителей».

На сегодняшний день мужчина собирает необходимые для суда материалы. Также он находится в контакте с различными волонтерами сафари-парка.

Директора парка «Тайган» Олег Зубков отказался комментировать изданию эту ситуацию.

В июле Зубкова признали виновным в оказании небезопасной услуги, во время которой туристку покусал лев. Однако, руководитель сафари-парка остался доволен решением судьи и благодарен за него. Кировчанку Ольгу Соломину покусал лев, когда она положила животному руку на гриву. После работы следствия директора парка арестовали на два месяца.