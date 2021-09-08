Лев Лурье рассказал о Дне памяти жертв блокады Ленинграда

Историк Лев Лурье рассказал об акции, проводимой в Санкт-Петербурге в День памяти жертв блокады. По его словам, любой желающий может посетить места в городе, связанные с событиями тех лет и прочитать имена погибших. Об этом написал «Петербургский дневник».

«В день, когда замкнулось кольцо, в Петербурге любой желающий сможет прийти в какое-нибудь памятное место, связанное с блокадой, и зачитать имена погибших — с любой фамилией, любое количество имен. Да, чтобы произнести все имена, понадобятся годы. Акция проводится с 2018 года, и с тех пор прозвучало 60 тысяч имен, хотя известно их 850 тысяч», — сообщил Лурье.

Он отметил, что все имеющиеся площадки приводятся сайте leningrad1941.ru. Это Дом радио, «Манеж», ледокол «Красин», всевозможные библиотеки и молодежные центры. По данным домоуправлений, во время блокады скончались 650 тысяч человек, а по данным похоронного треста — один миллион 100 тысяч.

Лурье добавил, что всех жертв блокады похоронили в отличие от бойцов Красной армии, чьи останки ищут до сих пор. Это означает, что цифры от похоронщиков являются более точными.