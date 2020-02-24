Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом. Ее затравили на Украине
«Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная. Я года два на нее смотрю уже», — признался Лещенко. Его слова привело издание «Подъем».
По словам Народного артиста РСФСР и главного исполнителя песни «День Победы», он не знаком лично с украинкой, но готов оказать ей всяческую поддержку. Например, помочь ей обустроиться в Москве и даже спеть с ней дуэтом.
«Если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает. Пусть приезжает в Москву, мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни», — заключил Лещенко.
Ранее с предложением «валить в Россию» к певице обратился солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он отметил, что уровень интеллекта украинцев оставляет желать