Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом. Ее затравили на Украине

Лев Лещенко уже пару лет пристально следит за творчеством украинской певицы Maruv. После того, как она поздравила в соцсетях подписчиков с 23 Февраля, на нее обрушился шквал критики от национально озабоченных земляков. Лещенко позвал отважную девушку в Россию и предложил записать дуэт.

«Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная. Я года два на нее смотрю уже», — признался Лещенко. Его слова привело издание «Подъем».

По словам Народного артиста РСФСР и главного исполнителя песни «День Победы», он не знаком лично с украинкой, но готов оказать ей всяческую поддержку. Например, помочь ей обустроиться в Москве и даже спеть с ней дуэтом.

«Если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает. Пусть приезжает в Москву, мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни», — заключил Лещенко.

Ранее с предложением «валить в Россию» к певице обратился солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он отметил, что уровень интеллекта украинцев оставляет желать