Лев Лещенко объяснил, когда можно ругаться матом

«Вот проект „Музыкалити“, который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо „обалденно“ я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Бывает так», — заявил Лещенко.

Он прокомментировал новый проект фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, который называется русским матерным ругательством, которое написано латиницей. Лещенко уверен, что через полгода о нем забудут. 14 февраля в Сети появился порно-клип этого проекта. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а Лещенко назвал его «омерзительным».

Сам Лев Лещенко выругался на шоу Максима Галкина на YouTube. Певец думал, что его мат вырежут на стадии монтажа, но опубликовали программу без купюр.