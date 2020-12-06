Летучий мышонок захотел перезимовать в московской квартире. Фото

Самец летучей мыши для зимовки выбрал квартиру на 31 этаже в микрорайоне Северное Чертаново. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Хозяева квартиры и домашние кошки отказались принимать нового жильца и вызвали спасателей. Молодой двухцветный кожан прятался на шторе под потолком. Спасатели «СпасРезерва» назвали его Галлет и передали в столичный зоопарк.

Летучая мышь перезимует в центре реабилитации рукокрылых и весной отравится на волю.

Не только людей защищают от животных, но и наоборот. Хозяйка приюта из Дербента Ирина Куликовская пытается спасти песцов, лис и енотов от «смертельной казни», которую вынесли животным владельцы зверофермы. Предприятие закрылось из-за коронавируса и около пяти тысяч животных решили убить. Ей удалось спасти 70, но она надеется, что оставшиеся 500 животных получат право на жизнь.