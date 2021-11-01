Летучая мышь залетела в квартиру россиянина в Хэллоуин. Видео

Летучая мышь решила добавить аутентичности к Хэллоуину и залетела в квартиру жителей Краснолесья в Екатеринбургской области. Семейная пара обнаружила ее утром 1 ноября.

Об этом хозяйка квартиры рассказала E1.ru. Она уточнила, что ранним утром муж услышал в квартире посторонний шум. Издавать его было некому — и супруги, и их собака находились в одной комнате. Мужчина пошел проверять остальные комнаты, чтобы найти источник звука. Оказалось, что шум издавала летучая мышь.

«Хеллоуин по-настоящему! Инфаркт чуть не хватил <…>. Если б сама своими глазами не увидела, подумала бы, что это шутка. Хапнули адреналинчика с утра, „будильник“ просто улет!» — отметила жительница.

Она уточнила, что не понимает, как мышь могла попасть в квартиру — все окна были закрыты. Есть версия, что она могла пробраться по вентиляции — на нее еще не установили решетку. При этом необычный гость не устроил в квартире погром, а только напугал хозяев. Они смогли поймать летучую мышь в контейнер и выпустили на улицу.