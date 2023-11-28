Общество 28 ноября 2023, 13:18 Летучая мышь напугала жителей многоэтажки на севере Москвы Летучая мышь залетела в квартиру многоэтажки в Дмитровском районе Москвы Unsplash

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В Дмитровском районе в квартиру многоэтажки на улице Лобненская пробралась летучая мышь. Жильцы перепугались, что она покусает их и заразит коронавирусом, и вызвали спасателей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, спасатели приехали по вызову и успокоили жильцов. Они заверили, что летучая мышь не опасна, а наоборот ей самой нужна помощь. Из-за наступивших холодов те из ее семейства, кто не успел найти теплое место, согреваются, как могут.

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Летучую мышь поместили в коробку и доставили в центр реабилитации, где она и проведет зиму. Пойманной оказалась самка двухцветного кожана.

Эти животные стали не редкой находкой жильцов домов не только Москвы, но и области. Так, крылатое существо напугало женщину в Орехово-Зуеве, аналогичный случай произошел и в Солнечногорске.