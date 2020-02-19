Летописец Путина назвал сумму своей зарплаты. Цифра внушительная

О своей зарплате Колесников рассказал на YouTube блогеру Юрию Дудю. Корреспондент работает в «Коммерсанте», поэтому автор канала вспомнил слова экс-гендиректора издательского дома. Андрей Васильев когда-то заверял, что Колесников поучает каждый месяц по 12 тысяч долларов (более 767 тысяч рублей).

«Ну напутал маленько, конечно. Сейчас она меньше. Тогда это было восемь тысяч долларов. Но это были масштабные, а не те, что сейчас», — пояснил журналист, которого в выпуске назвали летописцем Путина.

Он добавил, что из-за изменения курса валют зарплата в восемь тысяч долларов стала в рублях намного меньше, чем была когда-то. Сейчас эта сумма составляет чуть более 510 тысяч рублей.

«Я же работаю не только спецкором издательского дома. Я еще работаю замгенерального директора издательского дома „Коммерсант“. То есть я получаю там две зарплаты. Отрабатываю я их, да», — заключил Колесников.

Пока Дудь узнавал размер зарплаты корреспондента, многие звезды раскрыли сумму своих пенсий. Леонид Якубович назвал свою выплату мизерной. Телеведущий получает ежемесячно 23 тысячи рублей. А вот у Эдиты Пьехи сумма позначительнее — 45 тысяч рублей. У ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой всего 16 тысяч рублей.