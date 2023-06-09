Общество 09 июня 2023, 12:44 Летом кинотеатры «Москино» бесплатно покажут детские фильмы Заммэра Москвы Сергунина: бесплатные показы детских фильмов пройдут летом в сети «Москино» Сайт мэра и правительства Москвы

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Бесплатные показы детских фильмов пройдут летом в сети «Москино», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Столичные кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула» покажут школьникам:

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— фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» — 13 июня;

В августе пройдут сеансы фильмов «Порядок вещей», «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка странствий», «Где это видано, где это слыхано», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» и «Подзорная труба».

Вход на кинопоказы будет бесплатным по предварительной записи на сайте «Москино».