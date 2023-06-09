09 июня 2023, 12:44
Летом кинотеатры «Москино» бесплатно покажут детские фильмы
Заммэра Москвы Сергунина: бесплатные показы детских фильмов пройдут летом в сети «Москино»
Бесплатные показы детских фильмов пройдут летом в сети «Москино», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно.
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
Столичные кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула» покажут школьникам:
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— фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» — 13 июня;— сказку «Старик Хоттабыч» — 20 июня; — картину режиссера Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» — 27 июня; — фильм «Волшебная лампа Аладдина» — 4 июля; — калмыцкое кино «Небесный верблюд» — 11 июля; — телемюзикл «Волшебная сила» — 18 июля; — комедию «Байкальские каникулы» — 25 июля.
В августе пройдут сеансы фильмов «Порядок вещей», «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка странствий», «Где это видано, где это слыхано», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» и «Подзорная труба».
Вход на кинопоказы будет бесплатным по предварительной записи на сайте «Москино».
Дети
Кино
Москва 2023
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