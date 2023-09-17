Общество 17 сентября 2023, 10:08 Лето вернется в Центральную Россию уже на следующей неделе Вильфанд: на будущей неделе в Центральную Россию вернется летняя погода РИА «Новости»

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Комфортная летняя погода снова придет в Центральную Россию уже ко второй половине следующей недели. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, воздух в эти дни прогреется до +25 градусов. Потеплеет, но не так значительно, и к северу европейской части страны — воздух там прогреется на три градуса выше нормы сентября.

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«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на пять-шесть градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — пояснил Вильфанд.

Ранее похожий прогноз дала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в Москве конец месяца обернется новой волной бабьего лета, хотя погода в эти дни будет переменчивой из-за холодного атмосферного фронта.