17 сентября 2023, 10:08
Лето вернется в Центральную Россию уже на следующей неделе
Вильфанд: на будущей неделе в Центральную Россию вернется летняя погода
Комфортная летняя погода снова придет в Центральную Россию уже ко второй половине следующей недели. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам эксперта, воздух в эти дни прогреется до +25 градусов. Потеплеет, но не так значительно, и к северу европейской части страны — воздух там прогреется на три градуса выше нормы сентября.
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«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на пять-шесть градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — пояснил Вильфанд.
Ранее похожий прогноз дала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в Москве конец месяца обернется новой волной бабьего лета, хотя погода в эти дни будет переменчивой из-за холодного атмосферного фронта.
Гидрометцентр РФ
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