Лето в московском регионе не станет сдаваться раньше времени

Лето в столице и Московской области не уйдет до конца августа. Погода порадует местных жителей тропическим теплом. Об этом «360» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик заявил, что у него есть радостная новость для жителей московского региона: «лето не собирается сдаваться». Оно пока еще продолжается, причем это время года будет длиннее положенного как минимум на две недели.

Сегодня выдался настоящий июль, отметил Тишковец. На улице воздух прогрелся до +22…+27 градусов, много солнца, никаких осадков.

«Грядущая неделя, конечно, ознаменуется кратковременным ухудшением погодных условий», — отметил метеоролог.

Во второй части дня в понедельник, 24 августа, могут пройти небольшие дожди, под утро будет +11…+16 градусов, днем — +20…+25. Во вторник в основном прогнозируется без осадков, ночью будет +10…+15 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов. «Это очень тепло для августа», — пояснил Тишковец.

По его словам, среда будет самой ненастной, холодный фронт принесет довольно интенсивные ливневые дожди с грозами. А это, естественно, освежит атмосферу днем до +18…+23 градусов. В четверг-пятницу, 27 и 28 августа, будут уже «короткие уходящие дожди», а также постепенное повышение температуры до +19…+24 градусов.

В субботу и воскресенье «инициатива вновь перейдет к антициклону». Поэтому будет солнечно, без осадков. В первый выходной день под утро синоптик прогнозирует +9…+14 градусов, а днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. В воскресение ночью будет +10…+15 градусов, днем до +23…+28. «Это аномально высокий показатель», — рассказал Тишковец.

«То есть такой мощный заток тепла, тропического тепла в следующие выходные мы ожидаем и до конца текущего месяца», — добавил он.

В то же время в Якутии и Магаданской области в ближайшие несколько дней ожидаются первые легкие морозы.