Общество 29 августа 2023, 10:51 Летнюю программу на Поклонной горе в Москве посетили около 140 тысяч человек Культурную программу парка Победы в Москве посетили около 140 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершилась летняя программа «Парк Победы. Главный патриотический». За весь сезон ее посетили около 140 тысяч человек. Об этом сообщил в пресс-службе Музея Победы.

«Более 25 тысяч человек присоединились к историческому квесту „Красноармейская книжка“ и выполнили задания в тематических локациях парка: „Zарница“, „Курс молодого бойца“, „Площадь мастеров“, „Аллея спорта“, на площадках ведомств и многих других», — сообщили в учреждении.

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Также в рамках программы гости посетили бесплатные пешие и автобусные экскурсии. Всего за лето их участниками стали более 13 тысяч человек. Они увидели самый высокий памятник в России, исторические скульптуры и многое другое.

Кроме этого, для участников организовали более 100 творческих программ. На сцене выступили популярные коллективы. Также для гостей провели турниры по городкам, мастер-классы по парашютному спорту, шахматные турниры и многое другое.

Самых активных участников наградили билетами в музей, сертификатами на экскурсии и памятными подарками.

Ранее у Музея Победы в Москве развернули самый большой триколор. Этот флаг занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений».