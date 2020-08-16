Летняя жара вернется в Москву и область в начале недели

В европейской части России в ближайшие дни дожди и осенний холод сменятся на жару. В Гидромедцентре предупреждают, что несмотря на приход тепла, купальный сезон уже завершился.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Российской газете» о предстоящей жаре. В европейской части страны ожидается температура +27 градусов. Изменения в погоде начнутся с 16 августа. По предварительным данным, теплая погода продержится до конца следующей недели.

Роман Вильфанд отметил, что ночи все равно будут прохладные, температура может опуститься аж до восьми градусов. Это также означает, что вода в реках и водоемах уже не сможет снова нагреться, поэтому купальный сезон можно считать закрытым.

Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды уже 16 градусов, в Москве - 17-18 градусов Роман Вильфанд.

Также руководитель Гидрометцентра отметил, что на следующей затяжных дождей не ожидается.