Летняя погода вернется в Москву

Уже в воскресенье, 16 августа, в столицу и регион вернется теплая погода. Синоптики ожидают повышение дневной температуры воздуха до 20-23 градусов.

«Возвращается нормальная погода, но в московском исполнения для конца второй декады августа», — завил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РБК.

При этом ночи пока останутся довольно прохладными — 9-12 градусов тепла, позднее воздух прогреется, но некоторые эпизоды с ночным похолоданием все же будут во второй половине августа.

Примерно такая же солнечная погода ожидает москвичей в понедельник и вторник. Потепление придет уже в субботу — 15 августа. Воздух прогреется до 20 градусов.

Последнюю неделю в столице была прохладная погода — ниже нормы на 3-4 градуса. Синоптики назвали такое похолодание «генеральной репетицией осени». Похолодание пришло на всю европейскую часть России. В некоторых регионах даже ждали снег.

Низкие температуры пришли из-за «арктического вторжения», однако теперь циклон, устроивший похолодание, переместится в Зауралье, а в центральную Россию придет антициклон с запада.