Летняя погода вернется в Москву
«Возвращается нормальная погода, но в московском исполнения для конца второй декады августа», — завил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РБК.
При этом ночи пока останутся довольно прохладными — 9-12 градусов тепла, позднее воздух прогреется, но некоторые эпизоды с ночным похолоданием все же будут во второй половине августа.
Примерно такая же солнечная погода ожидает москвичей в понедельник и вторник. Потепление придет уже в субботу — 15 августа. Воздух прогреется до 20 градусов.
Последнюю неделю в столице была прохладная погода — ниже нормы на 3-4 градуса. Синоптики назвали такое похолодание «генеральной репетицией осени». Похолодание пришло на всю европейскую часть России. В некоторых регионах даже ждали снег.
Низкие температуры пришли из-за «арктического вторжения», однако теперь циклон, устроивший похолодание, переместится в Зауралье, а в центральную Россию придет антициклон с запада.