Летний сезон по отлову рыбы стартовал на Ямале

Летняя путина официально открылась на магистрали Оби. Около сотни рыбодобывающих предприятий вышли на промысел, передает ОГТРК «Ямал-Регион».

С 2021 года рыбодобытчики и профильный департамент округа будут заключать соглашения, рассчитанные на пять лет. Отмечается, что таким образом региональное руководство намерено повысить стабильность работы организаций.

«Пятилетние соглашения будут заключаться в рамках конкурсного отбора. Он будет объявлен в третьем-четвертом квартале 2021 года и позволит нашим предприятиям планировать свою деятельность на более длительную перспективу», — уточнил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских.