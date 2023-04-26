Общество 26 апреля 2023, 11:49 Летний сад в Петербурге откроют для туристов в мае

Читать 360tv в

Летний сад Русского музея в Санкт-Петербурге, где находятся скульптуры паркового ансамбля, готовят к открытию после зимы. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Сад был закрыт на просушку для защиты скульптур от суровых погодных условий в зимний период, памятники накрывали деревянными футлярами и хлопковой тканью.

Реклама

Сейчас Летний сад готовят к новому турсезону, первых туристов он сможет принять меньше, чем через две недели. Отмечается, что к 9 мая в парке заработают все фонтаны.