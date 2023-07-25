25 июля 2023, 17:11
«Летний отдых — это не только Сочи». Собянин — о планах создания бассейнов в Москве
Мэр Москвы Собянин рассказал о планах открыть летние бассейны в столичных парках
В этом году в столичных парках откроют пять летних бассейнов. Вокруг поставят шезлонги, территорию благоустроят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителям Восточного административного округа.
Мы сейчас задумали сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и парках.
Сергей Собянин
По его словам, в ближайшее время в парках откроют пять бассейнов, а в следующем — еще десять.
Реклама
Мэр добавил, что пляжная территория с бассейнами уже есть на Северном речном вокзале. В этом году ее расширили, поставили дополнительные шезлонги. Также места для отдыха подобного типа есть и на «Острове мечты» в Нагатинской пойме.
Ранее Минтуризм назвал топ-10 городов Подмосковья для летнего отдыха на Москве-реке.
Отдых
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама