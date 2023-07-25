Общество 25 июля 2023, 17:11 «Летний отдых — это не только Сочи». Собянин — о планах создания бассейнов в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о планах открыть летние бассейны в столичных парках Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В этом году в столичных парках откроют пять летних бассейнов. Вокруг поставят шезлонги, территорию благоустроят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителям Восточного административного округа.

Мы сейчас задумали сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и парках. Сергей Собянин

По его словам, в ближайшее время в парках откроют пять бассейнов, а в следующем — еще десять.

Реклама

Мэр добавил, что пляжная территория с бассейнами уже есть на Северном речном вокзале. В этом году ее расширили, поставили дополнительные шезлонги. Также места для отдыха подобного типа есть и на «Острове мечты» в Нагатинской пойме.

Ранее Минтуризм назвал топ-10 городов Подмосковья для летнего отдыха на Москве-реке.