Общество 16 июня 2023, 13:45 Летний фестиваль уличного дизайна пройдет в Ноябрьске в июле

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Фестиваль уличного дизайна планируют провести в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа в середине июля. Об этом сообщило агентство «Север-пресс».

В рамках летнего мероприятия художники создадут муралы на городских многоэтажках. Яркие картины украсят здания по улицам 40 лет Победы, 11, Советской, 85 и 104. Темы муралов будут связаны с ценностями Ямала и патриотизмом.

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Как сообщил «Ямал медиа», на данный момент в округе идет поиск подрядчика, который займется организацией фестиваля.