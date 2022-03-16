Летние веранды откроют в Москве с 1 апреля

В Москве планируется открытие летних веранд с 1-го апреля. Владельцы кафе и ресторанов уже могут приступить к монтажу и обустройству территории, написало ИА НСН со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Сейчас в столице насчитывается более трех тысяч 320 летних кафе. Все веранды внесут в городскую схему размещения, отметил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

За последний год в Москве работало более 70 кафе с верандами, установленными по индивидуальному проекту.