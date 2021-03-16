Летние веранды начнут работать в столице с 1 апреля

Летние веранды откроются в столице 1 апреля. Рестораторам разрешили начать монтаж и обустройство террас с 15 марта, сообщил «Интерфакс».

В целом в городе может появиться примерно три тысячи летних кафе и веранд. Уточняется, что к концу лета прошлого года в Москве было 2,1 тысячи этих объектов, написало ИА НСН.

Веранды должны находиться не более чем в пяти метрах от главного здания, и не менее чем в 25 метрах от входа в метрополитен.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий могут сохраниться в городе и после окончания весны. Большинство изоляционных мер власти уже отменили в январе–феврале. Оставшиеся, скорее всего, отменят уже весной.

По словам градоначальника, все зависит от темпов вакцинации и уровня коллективного иммунитета.

«Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — отметил Собянин.

Он добавил, что город за время пандемии получил опыт принятия за сутки или с помощью единственного телефонного звонка управленческих решений, на разработку которых раньше требовались месяцы или годы.