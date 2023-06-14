Общество 14 июня 2023, 11:55 Летние спортивно-патриотические лагеря при школах предложили создать в Госдуме

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением создать летние спортивно-патриотические лагеря при школах. Об этом написал RT.

По словам политика, трехмесячный перерыв в школах может, таким образом, использоваться как инструмент воспитательной работы с детьми.

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«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания на базе учебных заведений общего образования Российской Федерации летних спортивно-патриотических лагерей дневного пребывания», — говорится в обращении Сухарева.

Он также добавил, что такие лагеря должны обеспечивать детей бесплатным питанием за счет средств муниципалитетов.