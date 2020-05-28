    28 мая 2020, 13:49

    Летние кафе и фитнес-центры заработают в Севастополе с 1 июня

    Алена Макаренко

    Летние кафе, фитнес-центры заработают в Севастополе с 1 июня. Также начнут курсировать маломерные прогулочные и экскурсионные катера. Такое решение приняли в региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщила газета «Новый Севастополь».
    Летние кафе и фитнес-центры заработают в Севастополе с 1 июня

    Местным жителям также разрешат гулять по набережным, в скверах и парках, на площадях. Севастопольцы смогут приходить в органы социальной защиты. На тренировки снова выйдут члены спортивных сборных команд, участники профессиональных спортивных клубов и организаций. Заработают частные образовательные организации, автошколы, центр «Мой бизнес», фотоцентры.

    «Разрешить проведение регистрации браков в торжественной обстановке с количеством участников до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС», — сказал и. о. губернатора Михаил Развожаев.

    Главное, на прогулках соблюдать социальную дистанцию. А на спортивных объектах на каждого посетителя должно отводиться четыре квадратных метра. Спортивные соревнования могут проводиться без болельщиков.

    А вот банкеты и корпоративы в летних кафе пока остаются под запретом.

    Правительство Севастополя намерено ввести льготы заведениям общепита за аренду летних площадок.

    В Севастополе продолжает работу режим повышенной готовности. В частности, он регламентирует особый порядок въезда в регион.

    До 15 июня в городе запрещено проведение досуговых развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий с массовым скоплением людей. Кроме того, закрыты музеи, заповедники, леса, природные парки.