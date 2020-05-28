Летние кафе и фитнес-центры заработают в Севастополе с 1 июня

Местным жителям также разрешат гулять по набережным, в скверах и парках, на площадях. Севастопольцы смогут приходить в органы социальной защиты. На тренировки снова выйдут члены спортивных сборных команд, участники профессиональных спортивных клубов и организаций. Заработают частные образовательные организации, автошколы, центр «Мой бизнес», фотоцентры.

«Разрешить проведение регистрации браков в торжественной обстановке с количеством участников до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС», — сказал и. о. губернатора Михаил Развожаев.

Главное, на прогулках соблюдать социальную дистанцию. А на спортивных объектах на каждого посетителя должно отводиться четыре квадратных метра. Спортивные соревнования могут проводиться без болельщиков.

А вот банкеты и корпоративы в летних кафе пока остаются под запретом.

Правительство Севастополя намерено ввести льготы заведениям общепита за аренду летних площадок.

В Севастополе продолжает работу режим повышенной готовности. В частности, он регламентирует особый порядок въезда в регион.

До 15 июня в городе запрещено проведение досуговых развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий с массовым скоплением людей. Кроме того, закрыты музеи, заповедники, леса, природные парки.