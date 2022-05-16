Летние детские лагеря в России откроются 1 июня

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил дату начала летней оздоровительной кампании. Детские лагеря будут работать с 1 июня по конец августа, сообщило РИА «Новости».

В пришкольных и стационарных лагерях прошли проверки Роспотребнадзора. По словам министра, все учреждения безопасны и готовы к приему детей. Ожидается, что в этом году в них отдохнут порядка шести миллионов человек.

«Начало летней оздоровительной кампании традиционно с 1 июня этого года, но если школа чуть раньше завершила учебный процесс, то она может начаться в конце мая», — предупредил он.

Ранее замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи объявила, что ковидные ограничения в летних лагерях будут сняты. По информации ТАСС, речь шла об отмене закрытого режима работы лагерей, одномоментного заезда, запрета на выход за пределы организации. Обследование сотрудников на коронавирус перед каждой сменой будет проводиться только в лагерях с круглосуточным пребыванием.