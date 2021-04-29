Летнее трудоустройство и оздоровление подростков обсудили в ЯНАО

Оздоровление подростков, летнее трудоустройство и профилактику правонарушений обсудили в рамках встречи детского омбудсмена в ЯНАО, ямальских родителей и специалистов профильных ведомств, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Основной темой беседы на мероприятии стали меры поддержки многодетных семей.

«У людей очень много вопросов. Это и будущие экзамены, и социальные выплаты, которые президент обещал в последнем послании, и летний отдых, и профилактика», — отметил Данила Трубицын.

Он подчеркнул, что на встрече присутствовали не только родители, но и специалисты различных профильных учреждений.