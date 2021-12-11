Самолет компании NordWind, летевший из Москвы в Краснодар, совершил вынужденную посадку. По предварительным данным, причиной стал сбой в системе герметизации.

Информацию о возвращении самолета в аэропорт вылета опубликовал Telegram-канал Mash. Борт вылетел из Шереметьева в 06:30, но через час вернулся назад. По словам пассажиров, при посадке были выпущены кислородные маски, но на местах А В и С система не сработала.

В результате посадки никто не пострадал. Сейчас пассажиры ждут новый рейс. По информации kp.ru, предположительно, люди могут вылететь в 10:27. Представители компании в комментарии изданию отказались считать причиной задержки рейса аварийную посадку самолета.