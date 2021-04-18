Летевший из Москвы во Владивосток лайнер экстренно сел в Красноярске

Пассажиру стало плохо на борту самолета, который вылетел из столицы во Владивосток. Экипаж принял решение экстренно сесть в Красноярске. Лайнер уже добрался до пункта назначения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивосток.

«Была посадка в Красноярске по медицинским показаниям пассажира. Самолет из Москвы приземлился [во Владивостоке] в 15:01 (08:01 по Москве)», — рассказал собеседник.

По его словам, рейс SU-1702 из Москвы должен был прибыть во Владивосток в 13:00 (06:00 по Москве), но самолета в это время не было. Потом стало известно о посадке в Красноярске. Информации о состоянии здоровья пассажира нет.

Накануне самолет компании «Аэрофлот», летевший по маршруту Волгоград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем в грузовом отсеке: в воздухе сработал датчик, что люк открыт.