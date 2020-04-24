Летчица рассказала, как полеты спасают от хамства и закаляют характер

Ольга Симусева поделилась, что летать училась у мамы, чемпионки СССР по планерному спорту. Ее мама была первым инструктором. Первый самолет в небо Ольга подняла в 20 лет.

«Не боятся только дураки… Конечно, по-разному бывало. Но у меня не было панического страха никогда. Были моменты, когда было тревожно. Или некомфортно. А смысл? Если будешь панически бояться в небе, то ты обречен на провал! Потому что страх тебя сковывает, ты не можешь думать рационально, подогреваешь себя на панику», — рассказала летчица.

По словам Ольги, полеты учат прогнозировать ситуацию и закаляют характер.

«Это учит смелости, быстроте реакции, наблюдательности — когда ты летишь в небе, ты должен поворачивать голову, как сова! (которые способны повернуть голову на 270 градусов — Прим. ред.). Ты должен быть очень внимательным, всегда сосредоточенным, одновременно с этим — психологически расслабленным. Если очень сильно боишься, или в нестабильном эмоциональном состоянии — лучше не лететь. Полеты учат ответственности — когда ты в самолете, ты ответственен! Ты сам себе господин. А если рядом люди — вдвойне ответственен», — пояснила она.

Ольга признается, что небо помогает ей бороться с хамством и отпускать все, что тревожит на земле.

«Иногда приезжаешь злой, расстроенный, думаешь: „Блин, в магазине нахамили! На работе какие-то проблемы!“. А потом взлетаешь над этим магазином, и понимаешь, что она выглядит как игрушка из Lego. И думаешь: „Я что, из-за этой фигни расстраивалась?!“ Она реально маленькая, и люди, как тараканчики… <…> Это действительно очень помогает отпустить какие-то ситуации, потому что, когда ты взлетаешь, ты видишь все очень маленьким, на ладони, как игрушечным», — рассказала пилот.

Собеседница агентства также рассказала, как она живет сейчас, во время карантина.

«Очень часто снятся полеты. Может, я еще расту, ведь говорят, что если летаешь во сне, то растешь… Компьютерные симуляторы не люблю, мне больше вживую нравится. А пока не летаешь, можно аэродинамику почитать, руководство по летной эксплуатации…», — поделилась Симусева.