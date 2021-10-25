Летчики сообщили о неопознанном белом шаре в небе над Подмосковьем

Пилоты лайнера, который летел из Минеральных Вод в Москву, сообщили диспетчерам о странном белом шаре в небе рядом с их самолетом. О необычной ситуации сообщил канал РЕН ТВ.

Неопознанный предмет миновал самолет в небе над Московской областью 23 октября. Летчики описали его как белый шар, который перемещался в небе на высоте около 50 метров со скоростью 240-260 км/ч.

Спустя некоторое время шар перестал отображаться на радарах. Диспетчеры отшутились, что он улетел на другую планету.

Позже специалисты предположили, что, скорее всего, это был квадрокоптер, но службы продолжают выяснять, что именно они заметили в воздушном пространстве.

Ранее подобный ярко светящийся шар замечали над Пакистаном. Тогда его тоже обнаружили сотрудники авиалиний, но он был намного выше — примерно на высоте 10,5 тысячи метров. Эксперты тогда затруднились уточнить, что именно сияло в небе.