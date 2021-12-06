Летчики назвали самые безопасные места в самолете

Самыми безопасными местами в самолете являются места в хвосте, а также кабина экипажа. Об этом Ura.ru рассказали заслуженный пилот России Юрий Сытник и экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

«Самое безопасное, это хвост самолета. Если носом ткнулся, бывает, что люди выживают. Но, например, когда сгорел самолет в Шереметьево, все, кто были в хвосте погибли, потому что не успели выйти через передние аварийные двери. И проводник, который находился на своем служебном месте погиб, а те, кто были впереди, выжили», — рассказал Юрий Сытник.

Виктор Заболотский отметил, что кабина пилотов должна быть самым безопасным местом в салоне, так как от их действий зависит безопасность всех пассажиров.

«Когда я сажусь в самолет, могу четко определить, о чем пилот думает в данный момент. Он думает о себе, или о тех людях, которые сидят в салоне. Если пассажиров не тошнит, не мутит, то все замечательно. Пилот думает о том, что у него люди сидят. А если пилот думает только о себе, то у него хвост самолета начинает ходить», — добавил он.