Летчика Ярошенко могут перевести в частную тюрьму. Это стратегический ход США?

Летчика Константина Ярошенко готовятся перевести в частную американскую тюрьму. Собеседники «360» рассказали, какие последствия могут быть у этого перевода.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич предположил, что происходящее является некой тактикой, направленной на получение от россиянина каких-либо признательных показаний.

«На мой взгляд, это очень опасно. Дальнейшие условия его пребывания в этой тюрьме могут оказаться непростыми», — сказал сенатор.

Клинцевич задался вопросом об оплате пребывания Ярошенко в частной тюрьме и усомнился, что делать это будет семья летчика.

«Значит, представители каких-то заинтересованных структур или спецслужб. Но это моя догадка», — сказал политик, добавив, что здесь, вполне вероятно, понадобится вмешательство государства.

Правозащитник и юрист Михаил Федотов, оценивая ситуацию, сослался на рассказы знакомых специалистов из США.

«У американских экспертов пенитенциарной системы было очень много претензий к тому, как соблюдаются права человека в тюрьмах. Они приводили многочисленные примеры действительно грубых нарушений», — подчеркнул он в разговоре «360».

По мнению Федотова, условия в местах лишения свободы в Соединенных Штатах схожи с теми, что есть и в наших тюрьмах.

«Частная тюрьма, как я понимаю, оплачивается государством из бюджета. Другое дело, что там могут быть какие-то платные услуги», — заметил юрист.

Нежелание Константина Ярошенко покидать свою камеру в тюрьме Данбери штата Коннектикут весьма просто.

«По опыту <…> могу сказать, что заключенные, как правило, очень негативно воспринимают любые подобные переезды. <…> Если он уже сдружился с сокамерниками, <…> то, конечно же, воспринимает перевод как зло. Это нарушает его привычной распорядок жизни», — заключил правозащитник.

В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам заключения. Российского летчика обвинили в попытке доставить в США по сговору крупную партию наркотиков. Есть шанс, что его или Виктора Бута обменяют на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.